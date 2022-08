Elezioni politiche 2022, tra i candidati M5S per il Senato c'è anche la ravennate Ruggeri

Svelati i nomi dei candidati del Movimento 5 Stelle per i collegi plurinominali di Camera e Senato. Il presidente Giuseppe Conte ha reso note le candidature e, per il Senato romagnolo, compare anche una esponente ravennate. Si tratta di Anastasia Ruggeri che, nel corso delle consultazione in rete svolte dal partito pentastellato lo scorso 16 agosto, ha raccolto 298 voti, risultando il quinto nominativo più votato in Emilia Romagna. Un risultato che consente alla ravennate di essere la seconda del listino M5S per il plurinominale del Senato, alle spalle del riminese Marco Croatti, alla caccia di un nuovo mandato da senatore.

"Ruggeri è con noi da tempo - afferma l'assessore del M5S a Ravenna, Igor Gallonetto - ci ha supportato, anche se non era in corsa per la campagna elettorale, durante le scorse amministrative". Per la Camera, invece, il capolista del maxicollegio plurinominale (che raggruppa Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini) sarà Federico Cafiero de Raho, ex magistrato e Procuratore nazionale antimafia dal novembre 2017 fino allo scorso febbraio. Ancora non sono stati comunicati i candidati pentastellati che correrranno nei collegi uninominali della Romagna.

Camera

Questi i candidati del Movimento 5 Stelle per la Camera. Emilia Romagna 01 (Piacenza, Parma, Reggio Emilia): Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco, Maria Francesca Pugliese. Emilia Romagna 02 (Bologna, Modena, Reggio Emilia): Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Michele Dell’Orco. Emilia Romagna 03 (Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini). Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari.

Senato

Queti, invece, i candidati nei collegi plurinominali per il Senato. Emilia Romagna 01 (Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza) : Maria Laura Mantovani, Giorgio Gatti, Elisabetta Canovi, Stefano Zambonini. Emilia Romagna 02 (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) : Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi.