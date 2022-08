Elezioni politiche 2022, anche a Ravenna la raccolta firme per la campagna di Unione Popolare

Anche a Ravenna la coalizione di sinistra Unione Popolare inizia la raccolta firme per presentarsi alle elezioni politiche. "Dai prossimi giorni dovremo raccogliere oltre 30mila firme in tutta in tutta Italia, per riuscire a presentare Unione Popolare alle elezioni politiche del 25 settembre. Affronteremo una sfida importante nelle prossime settimane, lo faremo con determinazione e orgoglio. Con determinazione perché la politica, quella fatta tra la gente, per un'idea di bene comune, quella in cui progetti, insieme, il futuro del paese che si lasci alle spalle le angosce di questi tempi. Per fare qualcosa di buono per gli altri, per i lavoratori e i giovani senza prospettive, per chi ha voglia di riscatto. Con orgoglio perché possiamo farlo a testa alta".

"Riteniamo che oltre a un programma credibile, in politica devono essere credibili anche le persone e le organizzazioni che incarnano progetti e proposte - continuano dalla sezione ravennate di Unione Popolare - Abbiamo scelto perciò compagne e compagni per i quali la coerenza, la credibilità, la trasparenza, vanno al primo posto. Persone che sono disposte a combattere, e a non svendersi. Per questo, come Unione Popolare, abbiamo scelto con convinzione Luigi De Magistris come "capo politico", figura necessaria da individuare per l'attuale legge elettorale. Crediamo nella forza della collettività, nella potenza dello stare insieme per cambiare le cose. Vogliamo portare in Parlamento queste voci e un programma minimo: politiche di pace e stop all'esportazione di armi, salario minimo di 10 euro per ogni lavoratore, una reale e urgente transizione ecologica, interventi di contrasto alla povertà finanziati con una tassazione straordinaria sui pochi, pochissimi, milionari del paese".

Nel ravennate sarà possibile firmare in questi punti: Ravenna mercato mercoledì 10 e sabato 13 agosto, Faenza mercato sabato 13 agosto, banchetto presso la Festa Provinciale di Rifondazione Comunista Sant'Agata sul Santerno 10-16 agosto, Ravenna e Faenza presso anagrafe e Urp.