Elezioni politiche 2022, l'ex repubblicana Francesconi e Sylvia Kranz sono le candidate ravennati di Azione

"Saranno Chiara Francesconi e Sylvia Kranz le rappresentanti del territorio ravennate alle prossime elezioni per Azione. Insieme a Carlo Calenda e Matteo Richetti per costruire il Terzo Polo". Lo rende noto attraverso i social il gruppo ravennate di Azione che, in attesa della lista definitiva dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, fornisce una prima indicazione sui confronti in ambito romagnolo. Il leader del Carlo Calenda, e l'ex democratico Richetti, saranno affiancati dunque dalla consigliera comunale ravennate Chiara Francesconi, recentemente uscita dalle fila del Partito Repubblicano, e da Sylvia Kranz, già dipendente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.