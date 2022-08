Elezioni politiche 2022, De Franco e Vasco Errani aprono la campagna di Articolo 1 a Marina

E’ in programma giovedì alle 21 nel giardino della Casa del Popolo di Marina di Ravenna, in viale dei Mille 13, l’apertura della campagna elettorale di Articolo Uno. Saranno ospiti della serata il segretario regionale di Articolo Uno, Lanfranco De Franco, candidato alla Camera dei Deputati; e il senatore Vasco Errani che, nelle scorse settimane, ha reso noto che non si sarebbe ricandidato alle elezioni del 25 settembre.

Durante l'appuntamento si parlerà dei temi fondamentali della campagna elettorale e dell’impegno di Articolo Uno: la scelta di essere cofondatori della lista Democratici e Progressisti, pur mantenendo la propria autonomia politica e organizzativa; la necessità di dare vita ad un ampio campo alternativo alle destre; le idee programmatiche di Articolo Uno (dalla dignità del lavoro alla transizione energetica, dalla riforma fiscale alla vocazione geopolitica dell’Europa, dal welfare alle politiche sull’educazione scolastica e universitaria, a quelle sull’immigrazione).