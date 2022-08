Elezioni politiche 2022, per Ferragosto la conferma dei candidati Pd. Barattoni: "Abbiamo i margini per fare bene"

Manca ancora l'ufficialità per la 'rosa' dei candidati del Partito Democratico in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. A causa dei recenti sviluppi delle alleanze di coalizione e soprattutto con la rottura tra Azione, il partito di Carlo Calenda, e il Pd, si sono allungati i tempi per la definizione dei nomi da proporre alla prossima tornata elettorale. L'ufficialità, però, potrebbe arrivare proprio durante il ponte di Ferragosto. E' prevista infatti per domenica la Direzione nazionale dei democratici dalla quale dovrebbero uscire le candidature per tutti i collegi elettorali.

Per il Pd ravennate rimangono in campo le probabili candidature del segretario provinciale dem Alessandro Barattoni, della presidente del Consiglio comunale di Ravenna Ouidad Bakkali, della consigliera regionale faentina Manuela Rontini e della sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni. Una rosa ravennate che, come già confermato dal segretario Barattoni, potrebbe essere stravolta nel corso della Direzione nazionale del partito.

Nel frattempo si ragiona anche sul recente studio dell'Istituto Cattaneo che, in seguito alla rottura di Calenda, non vede più la coalizione di centrosinistra in vantaggio in Romagna. Una previsione che, tuttavia, non sembra preoccupare il segretario provinciale del Pd: "Nelle note metodologiche dell'Istituto Cattaneo si legge che è stata operata una media fra le elezioni europee del 2019 e i sondaggi delle ultime settimane. Oggi vedo i sondaggi nazionali, ma credo che le realtà locali siano diverse da come vengono dipinte", afferma Barattoni.

"Il problema è quello che aspetterà il nostro Paese in autunno. Noi dobbiamo fare la campagna elettorale con le nostre idee e i nostri candidati, appena li avremo definiti. Abbiamo comunque i margini per fare un buon lavoro - conclude Barattoni - Oggi, con buon 40% ancora indeciso se andare a votare o meno, è prematuro fare delle previsioni affidabili. Stiamo sul presente e sulle prospettive del Paese per i prossimi mesi".

Nel frattempo, la segreteria del Pd ravennate fa sapere che sarà Nicolò Patuelli a coordinare la squadra delle volontarie e dei volontari del partito a livello locale per la campagna elettorale. 21 anni, studente universitario e dal 2019 consigliere comunale a Russi, Patuelli sarà il referente provinciale della mobilitazione “Partecipa e vinciamo insieme” che, a livello nazionale è coordinata da Silvia Roggiani.