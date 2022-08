Elezioni politiche 2022, Forza Italia lancia la capolista Bernini. In lista anche la ravennate Zanolli

Ci sono un nome importante del partito nazionale e anche una esponente ravennate tra i candidadati di Forza Italia per le elezioni del 25 settembre 2022. Nell'ultimo giorno a disposizione per la presentazione delle candidature, il partito di Silvio Berlusconi rende noti i nomi dei rappresentanti che correrranno per le elezioni di Camera e Senato nei collegi dell'Emilia Romagna. Una selezione che riguarda quindi i collegi plurinominali della Romagna, mentre per gli uninominali di Ravenna la coalizione di centrodestra avrebbe puntato su due esponenti di Fratelli d'Italia.

Per il collegio plurinominale del Senato che riguarda le province romagnole, insieme a Ferrara e Bologna spicca il nome di Anna Maria Bernini, già capogruppo di Forza Italia al Senato e vicecoordinatrice nazionale del partito, ma c'è anche il senatore Enrico Aimi. Completano la lista per il Senato la riminese Elena Vannoni e Angelo Scavone.

Passando al plurinominale della Camera (che raggruppa le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara), Forza Italia propone come candidati l'assessore comunale al Welfare di Forlì Rosaria Tassinari, il ferrarese Matteo Fornasini, la ravennate Eleonora Zanolli e il savignanese Gianluca Vincenzi, ex sindaco di Gatteo. Escluso dai giochi invece il consigliere comunale ravennate Alberto Ancarani.

Camera

Emilia Romagna 01 (Piacenza, Parma, Reggio Emilia): Pietro Vignali, Marica Sarti, Gianluca Argellati, Isabella Martini. Emilia Romagna 02 (Bologna, Modena, Reggio Emilia): Valentino Valentini, Annamaria Cesari, Piegiulio Giacobazzi, Costanza Maria Bendinelli. Emilia Romagna 03 (Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini): Rosaria Tassinari, Matteo Fornasini, Eleonora Zanolli, Gianluca Vincenzi.

Senato

Emilia Romagna 01 (Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza): Antonio Barboni, Laura Schianchi, Claudio Bassi, Paola Pizzelli. Emilia Romagna 02 (Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini): Anna Maria Bernini, Enrico Aimi, Elena Vannoni, Angelo Scavone.

I collegi elettorali per le politiche del 25 settembre

La provincia di Ravenna è un unico collegio uninominale per la Camera dei Deputati. Essendo un collegio più "rosso" degli altri della Romagna, è accreditata una vittoria del centro-sinistra. Altri posti per la Camera verranno assegnati dal maxi-collegio plurinominale della Romagna dove i 6 eletti saranno scelti, oltre che dai cittadini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, anche da quelli della provincia di Ferrara. Differente la situazione per il Senato, dove Ravenna si dovrà contendere il collegio uninominale con la provincia di Ferrara. C'è poi il maxi-collegio plurinominale dove i 5 eletti verranno scelti dai territori di Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Ferrara e Bologna.