Elezioni politiche 2022, Forza Italia dà il via alla campagna elettorale con un gazebo in centro

Non c’è pausa ferragostana che tenga in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, e Forza Italia ha scelto sabato 13 agosto per iniziare la campagna elettorale sul territorio ravennate. Un gazebo azzurro sarà dunque allestito sabato, dalle 10 alle 13, in piazza Andrea Costa per incontrare i ravennati e distribuire le prime copie del programma della coalizione di centrodestra. Saranno presenti dirigenti e militanti del movimento presieduto da Silvio Berlusconi.