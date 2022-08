Elezioni politiche 2022, gli orari di apertura dell'Ufficio elettorale per i certificati di iscrizione nelle liste

In vista della scadenza del termine per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche del 25 settembre, l'Ufficio elettorale di viale Berlinguer, 54 (secondo piano) amplierà gli orari di apertura dei propri sportelli per assicurare il rilascio delle certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

In particolare, a partire da martedì 16 agosto e fino a lunedì 22 agosto saranno osservate le seguenti aperture:

- martedì 16 agosto e mercoledì 17 agosto dalle 8 alle 13

- giovedì 18 agosto dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle ore 17.30

- venerdì 19 agosto orario continuato dalle 8 alle 16

- sabato 20 agosto orario continuato dalle 8,30 alle 16

- domenica 21 agosto e lunedì 22 agosto orario continuato dalle 8 alle 20

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio elettorale telefonando al numero 0544482283 oppure inviando una mail a elettorale@comune.ra.it.