Elezioni politiche 2022, Unione Popolare schiera l'ex candidato sindaco Bongarzone e l'ex assessora Salvo

Due donne per i collegi uninominali e due ex candidati sindaco per il plurinominale della Camera. Unione Popolare schiera la sua squadra per le elezioni politiche del 2022. La coalizione, che riunisce Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Dema (Democrazia e Autonomia) e vede tra i promotori anche il gruppo Manifesta (formato da ex parlamentari M5S), ha raccolto infatti il numero di firme necessario per permettere alla formazione guidata da Luigi De Magistris di partecipare alla prossima tornata elettorale. Come fa sapere l'esponente ravennate di Potere al Popolo, Gianfranco Santini, nella circoscrizione romagnola sono state superate le 1000: "Abbiamo fatto un gran lavoro, abbiamo lavorato a testa bassa per la presentazione delle liste".

Sono stati quindi presentati i candidati che parteciperanno alle elezioni nei collegi di Ravenna e della Romagna. Fra loro, molti nomi noti del territorio ravennate: a cominciare da Alessandro Bongarzone, già candidato sindaco alle ultime amministrative di Ravenna con la lista Comunisti Uniti. Bongarzone è il primo nome della lista per il collegio plurinominale della Camera. Terzo nome della lista è Roberto Gentilini, detto "Piumino", già candidato sindaco a Faenza nel 2020 per Potere al Popolo, seguito da un'altra faentina, Ilaria Cenni.

A tentare la sfida del collegio uninominale di Ravenna alla Camera è la 62enne Liliana Salvo, assessora alle Politiche di Genere e all'Istruzione del Comune di Solarolo dal 2009 al 2016. Per quanto riguardo il collegio uninominale del Senato (per il quale voteranno insieme le province di Ravenna e Ferrara) si candida Mirna Testi, consigliere comunale a Lugo dal 1995 al 1999, successivamente assessore provinciale ai trasporti dal maggio 2010 al maggio 2011, sempre per il Partito della Rifondazione Comunista.

Camera

Di seguito l'elenco completo dei candidati di Unione Popolare alla Camera. Uninominale 08 (Ravenna), Liliana Salvo 09 (Ferrara) Stefania Soriani, 10 (Forlì) Bruno Basini, 11 (Rimini) Guido Mascioli. Plurinominale 03 (Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini): Alessandro Bongarzone, Marta Lovato, Roberto Gentilini, Ilaria Cenni.

Senato

Qui l'elenco dei candidati di Unione Popolare per il Senato. Uninominale 03 (Bologna) Marco Odorici, 04 (Ferrara/Ravenna) Mirna Testi, 05 (Forlì-Cesena e Rimini) Oreste Godi. Plurinominale 02 (Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini): Pier-Giorgio Ardeni, Maria Longo, Mauro Collina, Francesca Fortuzzi.