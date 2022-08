Elezioni politiche 2022, Dore (FI) lancia la candidata Zanolli: "A lei tutto il supporto per la campagna elettorale"

"Si sono finalmente chiuse le liste per le elezioni politiche e Forza Italia è felice di vedere il nostro territorio, nella lista del collegio plurinominale alla camera, rappresentato dalla nostra Eleonora Zanolli, coordinatrice comunale di AzzurroDonna". Queste le parole del vice-coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabrizio Dore.

"Una scelta che sappiamo essere vincente e convincente, con un curriculum di alto profilo, che si è già messa in mostra nella tornata elettorale per le comunali - prosegue il vice-coordinatore provinciale - oltre ad essere particolarmente attiva nel dibattito politico cittadino, attenta alle fasce deboli della città e alle situazioni difficili nel mondo lavorativo. Avvocato, madre premurosa, particolarmente attenta ai problemi concreti dei giovani. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio i valori del nostro partito".

"Superato il rammarico per l’assenza fra i candidati del nostro capogruppo in comune Alberto Ancarani - il quale ha rivolto un duro commento per le scelte operate dal parito per le elezioni politiche - la struttura del partito azzurro nella provincia di Ravenna e i nostri militanti daranno ad Eleonora tutto il supporto necessario per una campagna elettorale che sarà breve ma molto intensa", conclude Dore.