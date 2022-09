Elezioni politiche, Farolfi (FdI): "Anche in caso di vittoria resterò vicesindaco di Brisighella"

La vicesindaca di Brisighella Marta Farolfi è in corsa alle prossime elezioni per Fratelli d'Italia con una doppia candidatura: al secondo posto nel plurinominale Senato nell’area che interessa Ravenna e all’uninominale Senato a Rimini-Forlì-Cesena. Nel proporzionale il suo è il secondo nome dopo quello del senatore uscente Alberto Balboni, candidato anche nel collegio uninominale delle province di Ferrara e Ravenna in rappresentanza di tutta la coalizione di centro-destra.

Se Balboni riuscirà vincente nel collegio uninominale, Farolfi diventerà automaticamente senatrice.

In tanti a Brisighella, dopo l'annuncio della candidatura della loro vicesindaca, si sono chiesti se Farolfi - in caso di effettiva elezione - sarebbe rimasta a ricoprire anche il suo ruolo nella Giunta brisighellese. A rispondere ci ha pensato direttamente la candidata: "La possibilità che io diventi senatore è più che concreta ma, se succederà, sappiate che oltre ad avere un parlamentare che porterà avanti le istanze del nostro territorio continuerete ad avermi come vicesindaco, perché non intendo venire meno all'impegno che mi sono presa nel 2019 con tutti i cittadini brisighellesi e soprattutto con coloro che hanno deciso di avere fiducia in me (impegno che credo di aver sempre onorato). Sarò sempre con voi!".