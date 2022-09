Elezioni politiche, Fratelli d'Italia denuncia: "Manifesti elettorali strappati da qualche troglodita"

Manifesti elettorali strappati a Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno: è quanto denunciano dalla sezione di Lugo e Bassa Romagna di Fratelli d'Italia. "Con sacrificio e dedizione alcuni giorni fa abbiamo iniziato ad attaccare i manifesti, come previsto dalle normative vigenti, nel territorio della Bassa Romagna - spiega il coordinatore Rudi Capucci - Le plance sono dislocate su un territorio vastissimo che da Filo-Longastrino arriva fino a Boncellino, da borgo Serraglio fino a Rossetta. Incuranti del rispetto istituzionale e mossi da un evidente frustrazione dovuta al crescente consenso per Fratelli d'italia, qualche troglodita ideologico non ci ha neanche lasciato finire il giro che, nottetempo, aveva già iniziato a strappare i nostri manifesti".

"Vorrei fare un appello ai leader nazionali che hanno come unico punto programmatico elettorale quello di attaccare con ogni epiteto ed al limite della querela Giorgia Meloni e Fratelli d'italia, solo per sottolineare che il loro veleno sui grandi mezzi di comunicazione si tramuta poi in vandalismo sul territorio - continua Capucci - Questi atti sono spesso perpetrati da “menti semplici” che prendono alla lettera quella che è diventata una dialettica avvelenata. Spero che il buon senso possa prevalere prima che questi atti di vandalismo si tramutino in qualcosa di altro. Noi, per protesta, lasceremo lì i manifesti stracciati, questo per dimostrare a tutti l’inesistente senso civico e democratico di queste persone".