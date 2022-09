Elezioni politiche, i banchetti informativi in programma di Alleanza Sinistra-Verdi

Continuano i banchetti di Alleanza Verdi Sinistra a Ravenna, sabato gli attivisti e i candidati alla Camera Giovanni Paglia e Valentina Marassi hanno distribuito e presentato ai cittadini e turisti le proposte della lista "per una giustizia economica, sociale e ambientale", spiegano e hanno spiegato le misure studiate "in difesa di lavoro e territorio, diritti civili e pace per costruire nel tempo presente un futuro migliore".

E spiegano in una nota: "Fra queste il salario minimo a 10 euro l’ora, che se abbinato ad una legge sulla rappresentanza sindacale cancellerebbe i contratti pirata e il lavoro povero, soprattutto in settori come la logistica, il commercio, il turismo, i servizi. Inoltre è indispensabile e urgente adottare tutte le misure possibili in grado di ridurre l’urto dell’inflazione, a partire da quella energetica, attraverso provvedimenti praticabili che devono e possono essere adottati per contenere l’impatto sociale dell’aumento dei prezzi". I banchetti saranno presenti nei prossimi giorni il mercoledì e il sabato mattina al mercato cittadino e il sabato pomeriggio lungo le vie del centro.