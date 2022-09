Elezioni politiche, il Terzo Polo chiude la campagna elettorale in Piazza dell'Aquila

Venerdì 23 settembre dalle ore 18 il Terzo Polo ravennate ha organizzato un aperitivo in Piazza dell’Aquila, alla presenza delle candidate, dei segretari provinciali di Azione e Italia Viva e "delle tante persone che in queste settimane hanno aiutato a far crescere la consapevolezza della necessità, anche nel nostro territorio, di una coalizione liberale, riformista e repubblicana - spiegano da Azione-Italia Viva - Tanti sono stati gli incontri promossi dalla lista, e altrettanti a cui le candidate hanno partecipato, nella nostra provincia e in quelle limitrofe. Ravenna, Cervia, Ferrara, Bologna, solo per citarne alcuni, e ogni giorno nelle piazze e tra la gente, per far conoscere le linee programmatiche e raccontare i temi centrali e le priorità politiche che hanno portato la lista Azione e Italia Viva a costruire, sia a livello nazionale che locale, un’alternativa seria e credibile per l’elettorato".