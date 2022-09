Elezioni politiche, in Darsena il party elettorale di Ouidad Bakkali (Pd): "Se saremo Marea potremo farcela"

È annunciato per sabato 17 settembre alle 18 al Darsena Pop Up il party elettorale organizzato dal comitato sostenitore di Ouidad Bakkali, candidata del centrosinistra alla Camera dei Deputati per la provincia di Ravenna alle elezioni del prossimo 25 settembre. “A una settimana dalle elezioni – afferma la candidata – ritroviamoci tutte e tutti per parlare, per confrontarci, per un brindisi e per dirci che insieme possiamo battere questa destra. Se saremo Marea possiamo farcela”.

“Marea” è infatti il nome della campagna elettorale che ha portato Bakkali, attualmente vicesegretaria del Pd regionale e Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna, per l’ampio territorio della provincia di Ravenna a incontrare le persone e raccontare loro la sua idea di futuro, "inclusivo, giusto e sostenibile. Una politica che rimette al primo posto questioni fondamentali quali: la transizione ecologica, la tutela del lavoro giusto, dignitoso e sicuro, la difesa della sanità e della scuola pubblica, una stagione nuova per i diritti civili e sociali nella quale non far sentire nessuna persona invisibile e nessuna voce inascoltata". L’appuntamento, aperto a tutti, avrà come special guest la dj Trinity.