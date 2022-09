Elezioni politiche, il Pd chiude la campagna insieme alle 3 candidate al Parlamento

Il Partito Democratico di Ravenna è entrato nel pieno dell’ultima settimana di campagna elettorale. Tanti sono gli eventi che stanno coinvolgendo le candidate al Senato Eleonora Proni e Manuela Rontini e la candidata alla Camera Ouidad Bakkali.

"Dopo gli incontri alla festa dell’unità – ha detto il segretario PD Alessandro Barattoni - siamo ancora tra le persone, nei paesi e nei quartieri per raccontare alcuni dei temi centrali del nostro programma, tra cui la questione energetica e il caro bollette. Non è sufficiente l'appello al voto utile, le persone devono essere consapevoli delle proposte che vengono messe in campo, c'è molto bisogno di confrontarsi e parlare. La scelta è molto chiara: sostenere i valori, le idee, i programmi proposti dal Partito Democratico per un’Italia più giusta, sostenibile, innovativa, attenta ai giovani, ai diritti civili e alle persone più in difficoltà, convintamente europeista; oppure affidarsi a un centrodestra confuso, insensibile ai temi dei diritti sociali e personali, antieuropeo, che chiede allo Stato più debito e allo stesso tempo propone un fisco che schernisce chi paga le tasse".

"Il Partito Democratico - conclude Barattoni - vuole un Paese che investa sui giovani, sull’educazione, sull’istruzione e la formazione, con un fisco equo perché tutti versino in base alle proprie capacità. Un Paese dove fare impresa sia un percorso agevolato, non a ostacoli. Un Paese che si prenda cura del futuro di ogni persona, delle comunità e del proprio patrimonio culturale e ambientale".

Mercoledì alle ore 18, nella sede del PD di Ravenna si terrà un incontro con l’assessore regionale Vincenzo Colla e le associazioni di categoria e sindacati insieme alle candidate Ouidad Bakkali, Eleonora Proni e Manuela Rontini. L’iniziativa di chiusura provinciale della campagna elettorale si terrà giovedì 22 alle ore 20.30 a Cervia con le tre candidate Ouidad Bakkali, Eleonora Proni e Manuela Rontini, insieme ad Alessandro Barattoni, Michele de Pascale, Andrea Corsini e tanti altri.