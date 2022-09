Elezioni politiche, Proni (Pd): "Al centrosinistra è mancata la logica di coalizione. Ora faremo una ferma opposizione"

Non ce l'ha fatta Eleonora Proni, candidata del Pd alle elezioni nel collegio plurinominale del Senato. La sindaca di Bagnacavallo, a spoglio elettorale ormai concluso, affida il suo commento ai social: "Nel commento sul risultato elettorale va prima di tutto riconosciuta la vittoria degli avversari. Al centrosinistra è purtroppo mancata la logica di coalizione (che invece siamo sempre riusciti ad avere nelle elezioni amministrative) e siamo stati meno capaci di trasmettere il nostro progetto e la nostra visione per affrontare le sfide che dobbiamo sostenere. Bisogna lavorare da subito per ricostruire un partito più solido e forte e un nuovo centrosinistra, facendo al contempo un'opposizione tenace e ferma. È un momento difficile, ma le energie che abbiamo messo nella campagna elettorale le metteremo con coraggio e determinazione al servizio del Paese e delle persone".

