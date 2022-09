Elezioni politiche, Salimbeni (+Europa): "All'Italia serve competenza e autorevolezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Alle elettrici e agli elettori di Ravenna, di Ferrara, di Forlì, di Cesena e di Rimini vorrei dire una cosa semplice e chiara: il 25 settembre votate per restate liberi! Liberi di collaborare e cooperare con fiducia con i nostri partner europei, in una società aperta agli scambi, ai talenti e agli investimenti, dove i giovani possano muoversi e studiare o lavorare ovunque ma sapendo che gli standard garantiti in Europa potranno essere garantiti anche in Italia; senza soffocare in un piccolo recinto sovranista, asfittico e provinciale.

La storia economica e sociale insegna che la difesa protezionistica delle imprese è una bufala che uccide il mercato e impedisce l’innovazione che nasce solo dal confronto e dalla concorrenza. Chi dice di difendere il “made in Italy” con il protezionismo fa il contrario e ne pregiudica il futuro. "Prima gli italiani" vuol dire restare soli e isolati e, alla fine, impoverirsi. Ripenso a quando abbiamo cominciato, nel 2018, a parlare d'Europa allora era un'eresia. E oggi invece nessuno più ha il coraggio di mettere in discussione l'Euro e l'Unione. Abbiamo però dovuto attraversare una pandemia, la conseguente crisi economica e ritrovarci nel bel mezzo di una guerra perché tutti lo capissero. Ed oggi sappiamo bene che non possiamo perdere l’occasione che ci è data dagli investimenti del PNRR. Ma anche a noi questa Europa degli Stati litigiosi non ci basta: vogliamo una vera federazione europea con i suoi organismi eletti dai cittadini e molto più rapida, efficace e attiva nel mondo; capace di prendere decisioni urgenti come quelle necessarie contro il caro-bollette e sulla transizione ecologica centrale nella lotta al riscaldamento globale.

Il 25 settembre consentite all'Italia di dotarsi di tutta la competenza e l'autorevolezza necessarie per reagire al ricatto russo sul gas e sulla democrazia. Aiutare chi soffre della crisi energetica causata da Putin, imprese e cittadini, è giusto e sacrosanto. Ma il ricatto russo ci insegni a non dipendere mai più da autocrazie e regimi dove lo stato di diritto non sia garantito. Il 25 settembre non affidatevi a leaders ambigui che dicono una cosa e ne pensano un’altra, come le gaffes di Berlusconi e Salvini dimostrano ogni giorno. Il 25 settembre restate liberi: liberi di scegliere l'orientamento sessuale che preferite, liberi di decidere se e come porre fine con dignità alla vita, liberi di decidere con responsabilità se e quando essere madri o padri, senza che né Dio né Patria né Famiglia decidano per voi! Il 25 settembre proteggete i vostri diritti e proviamo insieme ad ottenerne di nuovi. Il 25 settembre andate a votare! I partiti non sono affatto tutti uguali e se non decidete voi, qualcuno deciderà al vostro posto!

Qui a Ravenna +Europa vi offre, nei listini di Camera e Senato, quattro candidati locali eleggibili, credibili, competenti nelle loro materie; sono candidati che hanno firmato un patto con il territorio che rappresenta un impegno preciso (presenza locale, apertura sede informativa lavori parlamentari, blog online sui temi, report annuale delle attività svolte) che non rimarrà fermo per tutta la prossima Legislatura. Il 25 settembre restate liberi, votate +Europa.

Nevio Salimbeni - candidato di +Europa alla Camera