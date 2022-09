Elezioni politiche: si parla di eutanasia, cannabis e diritti civili con +Europa

"Portiamo i temi referendari in Parlamento", con queste parole +Europa organizza un nuovo appuntamento politico in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Giovedì alle 18 si parlerà di eutanasia, cannabis e diritti civili alla Rocca Brancaleone di Ravenna. Per l'occasione interverranno Matilde Marletta (candidata al Senato) e Nevio Salimbeni (capolista del collegio proporzionale della Camera). Seguiranno poi altre testimonianze.