Elezioni politiche, un dibattito di Azione-Italia Viva sulla cultura con l'assessore regionale Mauro Felicori

La lista Azione-Italia Viva promuove un incontro aperto alla cittadinanza per discutere su uno dei motori della nostra società, attraverso le proposte programmatiche del “Terzo Polo”. Mercoledì 14 settembre alle 20.30 il Mercato Coperto di Ravenna ospita l’iniziativa dal titolo 'La cultura come fattore di civiltà: quali progetti?', un dibattito aperto alla cittadinanza che vedrà Mauro Felicori, Assessore Regione Emilia Romagna alla cultura e al paesaggio, in dialogo con Emma Fattorini, candidata Azione/Italia Viva alla Camera al collegio plurinominale di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini e Vice Presidente di Azione con delega alla Cultura. A moderare l’incontro Chiara Francesconi, candidata Azione/Italia Viva al Collegio uninominale della Camera a Ravenna.

“Questo tema per noi è prioritario, da sempre: la cultura è un presidio di civiltà, e per questo occuparcene è centrale per il nostro programma. I nostri propositi sono molto chiari: potenziare il mecenatismo, facilitare l’accesso ai luoghi della cultura, finanziare librerie e carta stampata, raddoppiare le donazioni alla cultura effettuate dai privati con fondi pubblici, potenziare il Fondo unico dello spettacolo". Così Chiara Francesconi, docente e ricercatore presso l’Università degli Studi di Macerata, da anni attiva nella politica locale, dove da sempre ha indirizzato i suoi interventi ai temi inerenti scuola, università e alta formazione artistico culturale, e che oggi vuole riportare i temi culturali al centro del dibattito nazionale. “Considero la crescita culturale una delle priorità del nostro paese, per questo dobbiamo occuparci e preoccuparci di investire il più possibile in istruzione, innovazione e ricerca".