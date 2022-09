Elezioni politiche, una serata con Stefano Bonaccini e Gianni Cuperlo a sostegno del Pd

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini arriva a Lugo per sostenere la campagna elettorale del Pd. L’appuntamento è per le 21 di martedì 13 settembre nel Chiostro del Carmine di Lugo. Insieme a Bonaccini ci sarà anche Gianni Cuperlo, dirigente del partito e già presidente del Pd. Il dialogo sarà moderato da Davide Ranalli, sindaco di Lugo e componente della segreteria regionale del Pd. Saranno presenti le candidate Ouidad Bakkali, Eleonora Proni e Manuela Rontini. "Una serata con due protagonisti di primo piano del Pd per un ragionamento a tutto tondo in questa breve e intensa campagna elettorale che non ha precedenti nella storia del nostro paese", spiegano gli organizzatori.