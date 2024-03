Elezioni, Pri 'diviso' sull'alleanza con Azione: "Sbagliato vincolarsi ora e per il futuro"

Si è svolta ieri sera la riunione della minoranza del Partito Repubblicano di Ravenna, alla presenza della segretaria provinciale Laura Beltrami, in vista del Consiglio Nazionale di domenica nel quale si voterà l'adesione al patto con Azione. Paolo Gambi ha illustrato un documento che la minoranza offre come contributo a tutto il Pri per un dibattito approfondito. Tra i temi ci sono le elezioni europee, le riforme istituzionali e il premierato, e in particolare il Patto che l'Edera dovrebbe sottoscrivere con Azione. Un patto che, annunciano dalla minoranza, "senza simbolo sulla scheda elettorale e senza una forte caratterizzazione sui programmi, la minoranza non voterà". Per il gruppo di minoranza del Pri di Ravenna è infatti "sbagliato vincolarsi ora e per il futuro ad un Patto con Calenda. Altro sarebbe se facessimo un solo accordo elettorale per le elezioni europee, ovviamente con anche il simbolo dell'Edera".

Proprio sul patto con Azione, la minoranza repubblicana mostra più di una perplessità: "Senza una forte caratterizzazione esterna, una qualsiasi forma di patto federativo con chicchessia, che non sia una semplice e sola alleanza elettorale, rischia di produrre solo la subordinazione politica dei Repubblicani - si legge nel documento della minoranza - Oggi possiamo affermare, con profondo dispiacere e con molta preoccupazione, che il Patto, nella forma che verrà proposta, lede fortemente, fino ad annullarla, l’autonomia politica ed elettorale del PRI, senza nemmeno prevedere il simbolo dell’Edera nella scheda elettorale, consegnando, di fatto, ogni scelta al partito di Calenda e facendo crescere l’insofferenza di diverse zone del Partito in Italia".