Elezioni, proviene dal Partito Moderato d'Italia il nuovo candidato della lista Viva Ravenna

Un nuovo candidato si aggiunge alla lista Viva Ravenna, a sostegno della candidatura a sindaco di Filippo Donati per le elezioni amministrative del 3-4 ottobre. Si tratta di Oliviero Signorelli, esponente del Partito Moderato d'Italia, che è stato presentato giovedì mattina dal candidato sindaco. Residente da sempre prima a Punta Marina poi a Ravenna Signorelli è padre di due bambini e lavora come insegnante di Laboratorio meccanico-tecnologico all'Itis di Ravenna.

"Signorelli rileva che il programma e gli obiettivi della lista Viva Ravenna rappresentano gli ideali del Partito dei moderati e ne concretizzano l'ispirazione - afferma Donati - Ambiti di impegno annunciati sono la tutela della famiglia, con aumento dei servizi per i bambini giudicati insufficienti a Ravenna, ma anche risposta alle preoccupazioni per il futuro che si addensano sulle famiglie oggi. Strettamente legati al futuro delle famiglie, in quanto impegnate in tante microimprese, i temi della tutela della piccola impresa specie agroalimentare, fondamento e ricchezza dell'economia nazionale, che Signorelli conosce anche per aver partecipato nel 2016 (trovandosi all'estero per lavoro) al Comitato nazionale Stop Ttip, che ha per obiettivo la difesa dei prodotti Made in Italy e la tutela della salute dei consumatori"

"Nell'esperienza lavorativa di Signorelli anche il tema dell'Oilgas - prosegue Donati - visto all'estero come vengono utilizzate fonti alternative come l'eolico e le correnti marine, ritiene che le imprese ravennati del settore Oil&gas e di quello metalmeccanico, bloccate da tempo e costrette e lavorare all'estero, se potessero contare sul sostegno delle istituzioni, potrebbero avanzare decisamente nello sviluppo delle nuove tecnologie. Le tematiche sono correlate, perchè tutelare le imprese italiane significa tutelare il futuro di tante famiglie e contrastare il senso di insicurezza che vivono".

A margine della presentazione, Filippo Donati ha annunciato l'agenda dei prossimi giorni della sua lista che vedrà anche la presentazione dell'intera coalizione che si arricchirà di un altro simbolo. "Presenteremo la candidata - svela Donati - che è referente del suo partito a livello nazionale ma sarà nella nostra lista con il simbolo del suo partito. Il nostro programma è pronto, ma i recenti accadimenti nelle valli e zone umide impongono un aggiornamento di alcuni punti. Presenteremo altri due gruppi di candidati nella settimana prossima e per il 26 chiudiamo la lista".