Elezioni provinciale, depositata la lista di centro destra: ecco i candidati

Sabato mattina è stata depositata la lista “Ravenna per la Romagna” che andrà a concorrere per le elezioni Provinciali che si terranno il 18 dicembre prossimo, composta da 7 candidati alla carica di Consigliere provinciale, vede impegnate ed unite le forze politiche di centro destra con candidati da diversi comuni della Provincia. La lista in ordine alfabetico vede: Bertozzi Stefano, Colafrancesco Manuel, Garoia Monica, Macagnino Daniele, Panfiglio Eliana, Puntiroli Enea e Tarroni Anna Rosa. I responsabili dei partiti (Fantinelli, Ferrero e Zandoli) ringraziano i candidati che si sono messi in gioco e dichiarano "di lavorare in maniera unitaria per raccogliere un buon risultato, utile per continuare a costruire un progetto di alternativa valida al centro sinistra Ravennate"