Elezioni provinciali, de Pascale presenta la sua ricandidatura ai ravennati

Nell’ambito delle elezioni della Provincia di Ravenna 2021, lunedì 13 dicembre alle ore 20.30 al Teatro comunale di Russi si terrà un incontro pubblico per presentare alla cittadinanza la ricandidatura a presidente di Michele de Pascale e i candidati e le candidate della lista collegata “Insieme per la Provincia di Ravenna” per il consiglio provinciale.

“Le elezioni provinciali sono ormai da diversi anni di secondo livello – commenta de Pascale – e sono quindi chiamati al voto solo gli amministratori dei 18 Comuni della nostra Provincia, ma abbiamo ritenuto comunque utile e doveroso organizzare un momento di presentazione pubblica alla cittadinanza”.

Questi i nominativi e le liste comunali di appartenenza dei candidati della lista “Insieme per la Provincia di Ravenna” a supporto di Michele de Pascale Presidente:

Campidelli Fiorenza, consigliera comunale di Ravenna, Partito Democratico

Francone Riccardo, sindaco di Bagnara di Romagna, Vivi Bagnara

Grandu Giovanni, Presidente consiglio comunale di Cervia, Insieme per Cervia

Mancini Silvia, consigliera comunale di Solarolo, Cittadini per Solarolo

Impellizzeri Francesca, consigliera comunale di Ravenna, Ravenna Coraggiosa

Martinez Maria Luisa, consigliera comunale di Faenza, Partito Democratico

Natali Maria Gloria, consigliera comunale di Ravenna, Partito Democratico

Palli Valentina, sindaca di Russi, Insieme per Russi

Pasi Nicola, sindaco di Fusignano, Insieme per Fusignano

Rossato Gianmarco, consigliere comunale di Lugo, Partito Democratico

Schiano Giancarlo, consigliere comunale di Ravenna, Movimento 5 Stelle

Vasi Andrea, consigliere comunale di Ravenna, Partito Repubblicano Italiano