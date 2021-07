Elezioni, Ravenna Coraggiosa, online il nuovo sito internet

"Contiene le linee guida, le “Idee coraggiose” e le news aggiornate, oltre alle indicazioni per aderire e sostenere la campagna elettorale", spiegano

Ravenna coraggiosa ha messo online il proprio sito internet. "Un portale di facile consultazione, all’interno del quale trovano spazio gli elementi principali che hanno caratterizzato l’impegno della formazione politica negli ultimi mesi, fin dalla discesa in campo a sostegno di Michele De Pascale in vista delle elezioni comunali del prossimo autunno", spiegano dal partito.

"E’ possibile quindi, all’interno del sito, leggere l’appello sulla base del quale è nata la chiamata alla cittadinanza per partecipare al progetto, un documento che contiene i valori fondamentali su cui Ravenna Coraggiosa si sta muovendo; ed è possibile consultare le note e le slides di presentazione delle “Idee coraggiose”, ovvero le linee guida su cui impegnarsi nelle prossime settimane, così come sono emerse dagli otto tavoli tematici a cui hanno partecipato complessivamente più di cento cittadini e cittadine. “Idee coraggiose” che sono state presentate ufficialmente nella manifestazione pubblica dello scorso 15 giugno alla Cà Rossa, e che sono in continuo aggiornamento", viene aggiunto.

Le ulteriori sezioni del sito riguardano le modalità per di aderire a Ravenna Coraggiosa e quelle per sostenerla anche economicamente, allo scopo di finanziare la campagna elettorale. Un’ultima sezione, dedicata alle news, sarà aggiornata in maniera costante.