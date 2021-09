Elezioni, Ravenna Coraggiosa propone un appuntamento per promuovere una città di genere

L'incontro è organizzato dalla candidata Erika Minetti che coinvolto per l'occasione varie relatrici del territorio ravennate

Erika Minetti candidata alle elezioni amministrative del Comune di Ravenna per la lista Ravenna Coraggiosa organizza un incontro aperitivo dal titolo "Pensare la città di genere. Cura, partecipazione, inclusione" che si terrà sabato alle 17,30 al Tribeca Lounge, in via Trieste 90, a Ravenna.

Relatrici per l'occasione saranno Giovanna Antonacci e Sara Gini (animatrici territoriali per i beni comuni e la cittadinanza attiva), Ionne Guerrini (attivista Casa delle Donne di Ravenna), Tatiana Tchameni Paho (vicepresidente de Il Terzo Mondo ODV) e Piera Nobili (architetta).

"Le città sono l’iscrizione in pietra, mattoni, vetro e cemento del patriarcato - afferma la candidata al consiglio comunale - Pensare una città di genere significa creare infrastrutture di welfare non burocratiche né paternalistiche, promuovere servizi solidaristici accessibili a tutte/i facilitando progetti orizzontali di comunità, incoraggiare la partecipazione al processo decisionale in un’idea di democrazia orientata ai bisogni collettivi".