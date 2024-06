Elezioni regionali 2024, parte il tour del Movimento 5 Stelle sul territorio: una tappa a Ravenna

"Il Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna continua il suo tour nelle province in vista delle imminenti elezioni regionali del 2024". Lo annunciano i coordinatori regionali, Marco Croatti e Gabriele Lanzi che, insieme alla consigliera regionale Silvia Piccinini e ai coordinatori provinciali guideranno gli incontri. "Anche durante il periodo estivo il Movimento prosegue il suo impegno su tutto il territorio regionale per prepararsi al meglio alle prossime sfide elettorali - proseguono Croatti e Lanzi - Una conferma della ferma determinazione nel voler condividere con i cittadini e i gruppi territoriali un programma che scriva un nuovo futuro per la nostra regione e che segni una decisa discontinuità rispetto al passato sull'ambiente, sulle politiche di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, sul consumo di suolo e sul dissesto idrogeologico, sulla povertà, le disuguaglianze sociali e sulla questione autonomia differenziata".

Tra i vari appuntamento in programma anche quello a Ravenna di giovedì 11 luglio. "Durante gli incontri, si discuterà anche delle recenti elezioni amministrative e dell'importanza dei gruppi territoriali nel sostenere e promuovere le iniziative del Movimento. L’obiettivo futuro primario è quello di incontrare e ascoltare la voce di quei cittadini, sempre più numerosi, che non votano e non si sentono politicamente rappresentati; cambiare le cose è possibile - concludono i coordinatori pentastellati - Da mesi, insieme a tanti emiliano-romagnoli, stiamo costruendo una visione e una nuova storia politica per la nostra terra, l’obiettivo nei prossimi mesi è quello di renderla ancora più forte, condivisa e capace di affrontare le importanti sfide che attendono l’Emilia-Romagna".