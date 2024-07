Elezioni regionali, vicina la candidatura di De Pascale: "Mi è stata chiesta la disponibilità"

Campo largo, apertura al civismo, importanza di Bologna nello scacchiere dell'Emilia-Romagna. In attesa che domani la direzione del Pd ufficializzi la sua candidatura a presidente della Regione, Michele De Pascale comincia a impostare la campagna elettorale e lo fa al termine dell'incontro avuto oggi con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha dato il suo imprimatur alla corsa del collega di Ravenna. "La decisione viene presa domani, bisogna essere preparati, allenati e pronti. Se poi dopo si deve correre, si corre, ma l'unica cosa che non può succedere è essere impreparati", afferma De Pascale, anticipando che domani parteciperà alla direzione e sottolineando che "le scelte vanno prese nelle sedi opportune". Ma nella sostanza i giochi sono fatti e il sindaco ravennate parla già da candidato. "Non dobbiamo nasconderci, si sta discutendo e mi è stato chiesto di mettere a disposizione l'esperienza e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni", afferma.

"Domani il Pd discuterà e avanzerà una proposta a tutta la coalizione perchè è fondamentale che ci sia rispetto e pari dignità di un campo largo- rimarca De Pascale- che è fatto dalle forze politiche del centrosinistra ma dev'essere aperto anche a una rete di liste civiche". Dopo la direzione dem, dunque, occorrerà aprire "un dialogo per costruire una coalizione ampia", sottolinea De Pascale, che dovrà comprendere le forze politiche ma non solo: perchè da quando città come Ravenna o Bologna sono andate al voto, "non c'è stata tornata amministrativa nella quale nel centrosinistra il civismo non abbia avuto uno spazio importante". Quindi, continua il dem, "dobbiamo coinvolgere i partiti e aprirci alle tante realtà civiche che ci sono nelle città e nei territori, poi dopo dobbiamo partire con la costruzione del programma".

Poi c'è il nodo della centralità di Bologna, su cui Lepore si è speso più volte in vista delle regionali. "Per me l'esperienza di Bologna e di Matteo è fondamentale- afferma De Pascale- quindi prima di fare la direzione e di discutere ho chiesto a Lepore di confrontarci su alcuni temi che sono importanti per Bologna e ciò che è importante per Bologna è importante per tutta l'Emilia-Romagna". In questi anni "abbiamo lavorato fianco a fianco da sindaci sempre con grande sintonia- continua il primo cittadino di Ravenna- e quindi prima di partire e di valutare, poi domani ovviamente si deciderà, per me era fondamentale avere ben chiare tutte le priorità che Bologna ha in mente, tutti i temi aperti sulla città". Quello di oggi con Lepore "per me era un punto importante da fare insieme- conclude De Pascale- per iniziare un lavoro di squadra e con forza a prescindere da quelle che saranno le decisioni e i luoghi che verranno identificati negli organismi".

Intanto, "questo è il mio regalo per Michele e per le cose che dovrà fare", dice Lepore consegnando a De Pascale una palla da basket: sopra ci sono le firme dei giocatori della Virtus, di cui Lepore è tifoso, "ma dopo ci facciamo aggiungere quelle della Fortitudo", continua il sindaco di Bologna, augurando "in bocca al lupo" al candidato in pectore. "Un regalo riciclato", scherza il ravennate De Pascale, segnalando che il pallone di Lepore segna una sorta di passaggio "dalla città del volley a basket city". (Dire)