Elezioni regionali, De Pascale incontra Avs: "Ci sono condizioni per lavorare assieme sul programma"

Chiedono "segnali di discontinuità", in particolare su infrastrutture, energia, consumo di suolo, beni comuni e sanità pubblica. Ma l'incontro con il candidato del Pd Michele De Pascale non è andato male per l'Alleanza Verdi Sinistra. Dal confronto infatti, come fa sapere Avs, sono emersi "evidenti elementi di innovazione", non solo sulla sanità pubblica ma anche sulla "inderogabile necessità di mettere in sicurezza il territorio", con la disponibilità ad una "revisione della legge urbanistica per ridurre il consumo di suolo", e un'accelerata sul fronte della produzione di energie rinnovabili. "Abbiamo chiesto a de Pascale- afferma Paolo Silingardi di Europa verde- un chiaro impegno programmatico, riconosciamo segnali importanti di discontinuità su scelte strategiche, ma vogliamo essere artefici di una nuova stagione politica regionale, che, superata l'era Bonaccini, affronti con decisione i punti critici per rendere la nostra Regione più equa, competitiva e vivibile". Per Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di Sinistra Italiana, l'incontro "è stato positivo, abbiamo le condizioni per avviare un lavoro collettivo sul programma, porteremo le nostre competenze e le nostre proposte su lavoro, salute pubblica, politiche per la casa, tutela dei beni comuni al confronto con le altre forze politiche, per costruire un programma innovativo e condiviso". Al summit c'erano anche Silvia Zamboni e Nicola Dall'Olio per Europa Verde, Giovanni Paglia per Sinistra Italiana e il segretario regionale Pd Luigi Tosiani. (Dire)