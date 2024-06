Elezioni regionali, de Pascale successore di Bonaccini? Il Pd di Bologna: "Decideremo con Schlein"

Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale può essere il nome giusto per la corsa elettorale di centrosinistra al post-Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna? "I nomi girano e li conosciamo tutti, li leggiamo. Sono tutti nomi validi e plausibili, ma al di là del solo nome, che pure è importante, serve un ragionamento politico con la nostra segretaria Elly Schlein, in primis, per trovare la proposta migliore per l'Emilia-Romagna". Così la segretaria del Pd bolognese, Federica Mazzoni, oggi a margine della conferenza stampa a Bologna sulla prossima Festa dell'unità al Parco Nord, in programma dal 29 agosto al 22 settembre con gli otto ristoranti dei volontari confermati.

Se anche la Festa sarà l'occasione di prepararsi bene alle elezioni regionali, oltre che di raccogliere le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata voluta dal Governo Meloni, Mazzoni lavora verso il voto per viale Aldo Moro ad "una proposta all'altezza di ciò che è stato fatto in questi anni, ma anche cambiando paradigma e innovando, col coraggio di dire quello che non funziona più, in termini di politiche sulla conversione ecologica nel territorio, sulla sanità, sulla casa, su come l'economia debba davvero rispondere alle esigenze delle persone. Questo l'Emilia-Romagna deve porselo come problema. La discussione è in corso, arriveremo con le migliori proposte e saremo molto uniti su un'ottima proposta per l'Emilia-Romagna". (Dire)