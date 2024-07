Elezioni regionali, Priolo: "Non andremo oltre la metà di novembre"

“Non andremo oltre la metà di novembre”: non c’è ancora una data ufficiale, ma c’è un periodo indicato da Irene Priolo per le prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna. La presidente facente funzioni, dopo le dimissioni di Bonaccini, lo ha confermato alla stampa al termine di un incontro a Bologna al quale era presente anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, candidato alla presidenza per il centrosinistra.

L’appuntantamento odierno aveva come principale obiettivo quello di fare un punto sulla ricostruzione post alluvione e sugli interventi da completare prima delle prossime elezioni. “È vero che in questa fase abbiamo poteri affievoliti ma la Regione non si ferma, abbiamo quasi 500 milioni di euro di fondi UE da spendere, di cui 100 sulla mobilità – dice ancora Priolo –. Una macchina che andrà avanti è quella dell'innovazione del sistema sanitario. Abbiamo già aperto 42 Cau”.