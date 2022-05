Elezioni Riolo, De Carli 'incassa' il sostegno di Sgarbi: "La sua genialità per rilanciare la città"

Continua la corsa verso le elezioni amministrative 2022 per Riolo Terme. Il candidato sindaco Mirko De Carli riceve l’appoggio e il sostegno di Vittorio Sgarbi alla sua candidatura. “Portare Vittorio Sgarbi a rivolgere la sua attenzione a Riolo Terme è una notizia che genera entusiasmo in tanti che vorrebbero vedere la nostra città tornare a splendere come negli anni d’oro della seconda metà del Novecento - afferma De Carli - La sua genialità e la sua autorevolezza universalmente riconosciuta sono un tesoro prezioso per fare di Riolo la perla dell’Appennino tosco-romagnolo. Servono i migliori per uscire da decenni di crisi e per questo, come Lista per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia, li abbiamo coinvolti nel nostro progetto di buon governo. Capitanati da Sauro Moretti, storico manager di Vittorio, se saremo chiamati ad amministrare la città ne vedrete davvero delle belle”.