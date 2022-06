Elezioni Riolo, De Carli (PdF) chiude la campagna con una festa: "Manteniamo il dialogo con famiglie e imprese"

Il candidato sindaco Mirko De Carli (Popolo della Famiglia) conclude venerdì sera la campagna per le elezioni amministrative di Riolo Terme con una festa popolare al Parco Pertini (dalle 18.30 alle 22.30). “Vogliamo festeggiare insieme ai tanti riolesi che ci hanno sostenuto e incoraggiato nel lavoro messo in campo in questi mesi. La politica ha bisogno di tornare nelle strade e di riassaporare il gusto dell’incontro, del dialogo e dell’abbraccio", ha detto il candidato sindaco.

"Abbiamo il desiderio di far arrivare un messaggio forte e chiaro ai riolesi: se vinceremo saremo un’amministrazione che manterrà un dialogo costante e attivo con le famiglie e le loro imprese. Aspettiamo anche i riolesi che magari non ci voteranno per confrontarci davanti a un buon bicchiere di Sangiovese: se diventassi sindaco sarei certamente il sindaco di tutti e non solo della mia parte politica”, conclude De Carli.