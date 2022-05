Elezioni a Riolo Terme, guida al voto: i candidati, le liste e tutte le informazioni utili

Domenica 12 giugno i cittadini di Riolo Terme saranno chiamati alle urne per eleggere il successore di Alfonso Nicolardi, attuale sindaco da 10 anni (e quindi non più ricandidabile). I cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari sulla giustizia, oltre alla scelta del nuovo sindaco. Nel 2017 Nicolardi venne rieletto sindaco con il 59,19% dei voti (1461) contro il 26,4% di Andrea Ricci Maccarini (Riolo Viva) e il 14,4% di Mirko De Carli (Popolo della Famiglia). I seggi saranno aperti domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00.

Quest'anno i candidati alla poltrona di primo cittadino di Riolo Terme sono 4: per la lista d'opposizione (sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) 'Riolo nel Cuore' il candidato sindaco è Giovanni Gallinucci; per la lista 'Riolo Libera' è Alan Giagni; per la lista di centrosinistra (sostenuta da Pd, Coraggiosa e Italia Viva) 'Riolo Terme per la comunità' è Federica Malavolti (vicesindaca tra il 2012 e il 2017 nella prima giunta Nicolardi); per la lista 'Lista per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia' è nuovamente Mirko De Carli.

I candidati consiglieri di 'Riolo nel Cuore'

I candidati consiglieri della lista 'Riolo nel Cuore' sono Beatrice Mazzanti (nata a Faenza il 3 maggio 1982), Claudio Pirazzoli (nato a Senigallia il 20 marzo 1951), Leonardo Frassineti (nato a Faenza l’11 febbraio 1999), Stefano Barbieri (nato a Faenza il 30 maggio 1968), Silvia Randi (nata a Imola il 18 ottobre 1965), Angelo Liverani (nato a Brisighella l’8 giugno 1950), Rita Baffi (nata a Taranto il 3 gennaio 1958), Francesco Armiento (nato a Castel Bolognese il 19 febbraio 1967), Anna Nunziato (nata a Portici il 3 maggio 1962), Giuliano Garavini (nato a Ravenna il 9 novembre 1959), Gabriella Agoston (nata a Budapest l’8 agosto 1953), Manuele Pirazzoli (nato a Lugo il 10 novembre 1999).

I candidati consiglieri di 'Riolo Libera'

I candidati consiglieri della lista 'Riolo Libera' sono Dario Ronchi (nato a Riolo Terme il 26 marzo 1956), Franco Lanzoni (nato a Faenza il 26 aprile 1971), Andrea Babini (nato a Faenza il 3 febbraio 1978), Paola Franco (nata a Faenza il 18 luglio 1974), Paul Battisti (nato a Brighton il 20 agosto 1968), Manuela Diac (nata a Orlesti il 19 giugno 1975), Matteo Di Lorenzo (nato a Strasburgo il 9 febbraio 1975), Jarno Soncini (nato a Carpi l’8 maggio 1976), Manuela Marendon (nata a Ravenna il 13 settembre 1972), Fernando Morgante (nato a Le Locle il 20 febbraio 1975) e Valentina Ricciardelli (nata a Faenza il 24 gennaio 1985).

I candidati consiglieri di 'Riolo Terme per la comunità'

I candidati consiglieri di 'Riolo Terme per la comunità' sono Francesca Merlini (nata a Faenza il 4 ottobre 1989), Davide Marani (nato a Lugo il 20 novembre 1998), Glenda Vignoli (nata a Castel San Pietro Terme il 3 febbraio 1976), Roberto Baldassarri (nato a Faenza il 19 novembre 1971), Giorgia Tampieri (nata a Faenza il 6 febbraio 1997), Matteo Mogardi detto 'Blicco' (nato a Faenza il 28 gennaio 1990), Margherita Pierluigi (nata a Faenza il 21 maggio 1997), Federico Visani detto 'Pedro' (nato a Faenza il 20 maggio 1986), Elis Samorini (nato a Mordano il 5 settembre 1956), Iacopo Battilani (nato a Faenza il 23 dicembre 1995), Awatef Ben Aissa detta 'Awa' (nata a Monastir il 17 settembre 1977), Armando Menichelli (nato ad Ascoli Piceno il 17 febbraio 1961).

I candidati consiglieri di 'Lista per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia'

I candidati consiglieri di 'Lista per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia' sono Fabio Pelosio (nato a Torre del Greco il 26 ottobre 1987), Carmine Annunziato (nato a Fontegreca il 9 luglio 1975), Abas Garxenaj (nato a Permet il 23 novembre 1981), Luca Iengo (nato a Torre del Greco il 31 agosto 1958), Daniele Ferretti (nato a Faenza il 6 luglio 1955), Sara Santi (nata a Ravenna il 17 giugno 1982), Alessandra Melandri (nata a Ravenna il 19 aprile 1963), Marcello Baldini (nato a Ravenna il 18 novembre 1970), Carla Lodi (nata a Forlì il 4 marzo 1969), Carlotta Toschi (nata a Bologna il 5 novembre 1983).

I seggi elettorali dove si vota

SEZ. N. 1 -CAPOLUOGO – Via Gramsci 20 – istituto Comprensivo

SEZ. N. 2 -CAPOLUOGO – Via Gramsci 20 – istituto Comprensivo

SEZ. N. 3 -CAPOLUOGO – Via Gramsci 20 – istituto Comprensivo

SEZ. N. 4 -CAPOLUOGO – Via Gramsci 20 – istituto Comprensivo

SEZ. N. 5 -CAPOLUOGO – Via Gramsci 20 – istituto Comprensivo

SEZ. N. 6 -BORGO RIVOLA – Via Costa Vecchia 8 – Ex Scuole Elementari

Voto domiciliare

A partire da martedì 3 maggio 2022 e fino a lunedì 23 maggio 2022 è possibile richiedere il voto a domicilio, se si posseggono i seguenti requisiti:

a) gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l' allontanamento dall' abitazione in cui dimorano;

b) gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve fare pervenire all’ufficio elettorale comunale, entro lunedì 23 maggio 2022 una domanda di ammissione al voto domiciliare in cui deve essere indicato l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico; inoltre occorre allegare:

- una copia della tessera elettorale;

- idonea certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica dell'Ausl, che dovrà riportare le specifiche formulazioni normative: le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o la prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

Voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani e affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono votare con l’assistenza di un accompagnatore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con l’accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) che l’impedimento fisico sia evidente;

b) che sulla tessera elettorale sia apposto il timbro con la dicitura “Avd”;

c) che l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall’Inps, e, in precedenza dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili – recante, oltre quella della categoria “ciechi civili”, anche l’indicazione di uno dei seguenti codici: 10 - 11 - 15 - 18 - 19 - 06 - 07;

d) che l’elettore esibisca un certificato medico rilasciato dal servizio Igiene Pubblica dell’Ausl.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore verrà apposta l’annotazione contenente le generalità dell’accompagnato, la data della votazione e la sigla del presidente del seggio. Ogni ulteriore informazione potrà essere contattato l’Ufficio elettorale del Comune: tel. 054677418 - 054677417.

Voto degli elettori temporaneamente all’estero per i referendum

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo nel quale ricade la data di svolgimento dei referendum (12 giugno 2022), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.

Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza per i Referendum (non per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Riolo Terme), tali elettori dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 11 maggio 2022.

L’opzione (esercitabile tramite il modello allegato o in carta libera) può essere inviata per posta (all'Ufficio elettorale del Comune di Riolo Terme - Via Aldo Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme - RA), per posta elettronica anche non certificata a demografici@comune.rioloterme.ra.it , via pec all'indirizzo comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it oppure fatta pervenire a mano all'Ufficio elettorale del Comune.

L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine (11 maggio 2022). Si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022).

Il referendum

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono:

- la riforma del Csm;

- l'abolizione della legge Severino: il quesito propone l'abolizione del decreto legislativo Severino sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna;

- i limiti agli abusi della custodia cautelare: si propone di limitare la carcerazione preventiva per il pericolo di 'recidiva' solo ai reati più gravi;

- la separazione delle funzioni dei magistrati: si propone lo stop totale alla possibilità per i magistrati di passare, nel corso della carriera, dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa;

- il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati.