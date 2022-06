Elezioni amministrative, Federica Malavolti è il nuovo sindaco di Riolo Terme

Riolo Terme ha eletto il nuovo sindaco: è Federica Malavolti il successore di Alfonso Nicolardi, primo cittadino negli ultimi 10 anni (che oggi ha voluto salutare e ringraziare la città). La candidata della lista di centrosinistra 'Riolo Terme per la comunità', sostenuta da Pd, Coraggiosa e Italia Viva, è stata eletta con il 68,55% delle preferenze (1617 voti). Malavolti era già stata vicesindaca tra il 2012 e il 2017 nella prima giunta Nicolardi.

A Giovanni Gallinucci, candidato per la lista 'Riolo nel cuore', sono andati 383 voti (16,24%); ad Alan Giagni di 'Riolo Libera' 224 (9,5%); a Mirko De Carli di 'Per Riolo Terme - Il Popolo della famiglia' 135 (5,72%). Alla lista del sindaco vanno dunque 8 seggi; due a 'Riolo nel cuore'; uno ciascuno a 'Riolo Libera' e 'Per Riolo Terme - Il Popolo della famiglia'.

A Riolo Terme l'affluenza degli elettori alle urne è stata del 54,61%, inferiore a quello delle precedenti amministrative del Comune di 5 anni fa (58,08%). Nel 2017 Nicolardi venne rieletto sindaco con il 59,19% dei voti (1461) contro il 26,4% di Andrea Ricci Maccarini (Riolo Viva) e il 14,4% di Mirko De Carli (Popolo della Famiglia). Con i suoi 1.617 voti, quindi, Malavolti supera anche il numero di preferenze ottenute dalla coalizione di centrosinistra a Riolo Terme nella precedente tornata amministrativa del giugno 2017.

"Grande Federica Malavolti, dopo una bella campagna elettorale è arrivato un meritatissimo risultato - commenta il sindaco di Faenza Massimo Isola - Sono convinto che sarà un'ottima guida per Riolo Terme e che ci darà un contributo davvero importante nel rafforzamento della nostra unione di comuni. Siamo felici!".