Elezioni Riolo Terme, il candidato De Carli (PdF) 'incassa' gli endorsement di Adinolfi, Formigoni e Ancisi

Dopo l'annuncio delle date delle prossime elezioni amministrative, che nella provincia di Ravenna riguarderanno la sola Riolo Terme, il candidato sindaco del Popolo della Famiglia, Mirko De Carli, lavora per costruire e rafforzare l’alternativa alla candidatura del centrosinistra: “Tante donne e uomini di Riolo ci riconoscono il coraggio di presentarci per la guida del Comune di Riolo Terme con un progetto di “cose da fare” costruito durante cinque anni di opposizione cittadina. La prossima settimana sarà quella decisiva - annuncia De Carli - presentazione del simbolo della lista civica, presentazione della lettera ai cittadini con i primi impegni per il buongoverno dei prossimi cinque anni e apertura degli incontri “casa per casa, azienda per azienda” con i candidati. La nostra bussola sarà una soltanto: realizzare, con i riolesi che ci stanno dando fiducia, una Riolo Terme a misura dei bisogni e delle aspirazioni delle famiglie che la vivono e la amano. Niente slogan, solo fatti concreti e realizzabili”.

Intanto il progetto di De Carli riceve le adesioni di Mario Adinolfi (Presidente del Popolo della Famiglia), Roberto Formigoni (già Governatore della Regione Lombardia) e Alvaro Ancisi (capogruppo in Comune di Ravenna di Lista per Ravenna). “In tante personalità autorevoli del nostro territorio romagnolo e non hanno deciso di sostenere il nostro impegno e di dedicare le proprie esperienze anche alla causa di Riolo Terme. Per far crescere la nostra comunità - conclude De Carli - serve il contributo di chi ha già realizzato progetti ambiziosi nei territori a noi limitrofi e non. Oltre a questo, la lettera rivolta ai cittadini sta trovando tante adesioni di riolesi che sentono proprie le “cose da fare” che abbiamo elencato con passione e convinzione”.