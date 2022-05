Elezioni Riolo Terme, De Carli: "Traffico e pochi parcheggi nel quartiere, serve una riqualificazione"

Il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative per Riolo Terme, Mirko De Carli, presenta al mercato cittadino una nuova proposta per la città: "riqualifichiamo il comparto tra le vie Tarlombani, Gramsci, Martiri di Marzabotto e Zauli".

"L'attuale assetto urbanistico del comparto - spiega il candidato sindaco - prevede commistione di attività scolastiche, del tempo libero e residenziali: per questo motivo vanno in sofferenza i parcheggi di Via Tarlombani presso l'ASL, dall'altro lato della strada, anche e per la necessaria riduzione degli spazi per la creazione di una stazione dei mezzi di trasporto pubblico. Nei momenti di entrata e uscita presso le scuole, il traffico generato dai genitori e dai mezzi di trasporto pesante è in commistione e conflitto con l'attraversamento pedonale dalla stazione di trasporto pubblico".

"Il comparto presenta le potenzialità per il potenziamento e la concentrazione delle attività scolastiche, soprattutto per quello che riguarda l'istituto alberghiero - prosegue De Carli - Dovrà essere ripensata la posizione del centro per gli anziani che potrà trovare la sua dimensione più idonea presso il comparto dedicato alle attività sportive. Allo stesso modo la stazione di trasporto pubblico potrà essere ubicata dallo stesso lato delle utenze scolastiche, al fine di evitare attraversamenti e congestioni del traffico che, in una realtà di piccole dimensioni come Riolo Terme, rappresentano un autentico controsenso e sono il frutto di scelte sbagliate e di corto respiro".

"La STU potrebbe gestire il processo, anche con i proventi della riqualificazione del sedime dell'attuale sede dell'Alberghiero in chiave di sfruttamento residenziale, magari proponendo una perequazione con i residenti del comparto e migliorando l'accessibilità allo stesso dalla via Martiri di Marzabotto”, conclude De Carli.