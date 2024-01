Elezioni a Russi, Palli in corsa per il secondo mandato: "Voglio portare a termine quanto seminato in questi 5 anni"

A Russi entra nel vivo la campagna elettorale di Valentina Palli, in corsa per il secondo mandato da sindaca con la lista civica Insieme per Russi. La serata che ha dato il via al percorso verso le urne si è svolta alla Sala Ravaglia di via Cavour e ha visto la partecipazione di un'ottantina di sostenitori.

Palli, motivando la scelta di ricandidarsi, ha presentato il metodo di lavoro con cui intende elaborare il proprio programma elettorale coinvolgendo gli stessi cittadini: "Organizzeremo quattro gruppi di lavoro su altrettanti temi - ha spiegato -. Il primo è dedicato a lavori pubblici, protezione civile e mobilità. Il secondo riguarda la cultura, le politiche giovanili e lo sport. Il terzo l'urbanistica, ambiente e attività produttive. Il quarto le politiche sociali, il welfare, l'associazionismo e la sanità. Si tratta di un percorso partecipato, aperto a tutti coloro che sono interessati a dare il proprio contributo concreto attraverso proposte, idee ed esperienze".

Per aderire si può scrivere all'indirizzo email info@valentinapalli.it. Per ogni gruppo di lavoro è prevista una serie di incontri, che verranno calendarizzati nei prossimi giorni. "Chi fosse interessato, ma per ragioni di tempo non riuscisse a partecipare all'intero percorso - sottolinea la candidata - può comunque contattarmi via mail, nel caso volesse restare aggiornato, ricevere informazioni o partecipare soltanto ad alcuni incontri". Saranno inoltre organizzate iniziative on line e off line: cineforum, podcast e momenti di approfondimento con esperti.

"Un secondo mandato - conclude la sindaca - consentirebbe di portare a termine e implementare quanto seminato in questi cinque anni di lavoro. Cinque anni decisamente non facili, costellati da eventi imprevedibili e tragici che hanno messo a dura prova l'intera comunità. Sono stati anche anni in cui i russiani hanno saputo dar prova di coesione e solidarietà. A questa stessa comunità mi rivolgo ora per far sì che la collaborazione di tutti possa fare da volano a nuovi progetti pensati per migliorare ancor più il nostro territorio".