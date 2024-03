Elezioni, a Russi il centrodestra punta su Sante Samorè

Nella giornata di oggi, nella sala polivalente in via Cavour a Russi, si è tenuta la presentazione del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni del 8-9 giugno. Il candidato Sante Samorè, in presenza del parlamentare della Lega Jacopo Morrone, del rappresentante provinciale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero, del rappresentante provinciale di Forza Italia Fabrizio Dore, ha presentato la lista “Centrodestra per Russi”. Samorè ha messo a disposizione di Russi la sua esperienza e competenza, maturata nel corso della propria vita professionale nell’ambito accademico e imprenditoriale. Presenti molti cittadini per dare

ascolto al progetto di governo della città di Russi, "progetto che - come spiegano dalla coalizione - ricalca la formazione del governo politico

nazionale guidato dal primo ministro Giorgia Meloni".