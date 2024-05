Elezioni a Sant’Agata, la vicepresidente Priolo incontra il candidato dem Riccardo Sabadini

Manca un mese al voto e domani, sabato 11 maggio alle ore 10.30, Riccardo Sabadini, candidato del centro sinistra per la lista “Uniti per Sant’Agata” presenta la sua squadra e il programma elettorale. L’appuntamento è al Bar Centrale, nel cuore del paese. Ieri Sabadini ha incontrato Irene Priolo la vice-presidente della regione Emilia-Romagna e Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile.

“Abbiamo previsto, per il solo fiume Santerno, 23 cantieri per 34 milioni di euro complessivi, uno dei cantieri più importanti è a Mordano dove stiamo lavorando al ribassamento della golena per aumentare l’officiosità idraulica del fiume e garantire possibilità di laminare più acqua, è un intervento strutturale che garantirà l’aumento della capacità idraulica del fiume Santerno - ha precisato la Priolo nella lunga conversazione con il candidato del centro-sinistra - Nei Piani Speciali, il definitivo uscirà il 30 giugno, metteremo anche dove posizionare le altre casse di espansione per poter laminare di più - ha poi aggiunto Priolo - per quel che riguarda il ponte, che è di competenza di RFI, nei Piani Speciali abbiamo ottenuto che RFI possa agire come soggetto attuatore ed intervenire. Non è sempre possibile adeguare i ponti esistenti, abbiamo introdotto il concetto di miglioramento del ponte, ossia la possibilità di renderlo sicuro attraverso una sostituzione: per intenderci se il ponte ha una pila in mezzo all’alveo del fiume, si sostituisce il ponte e si toglie la pila in mezzo all’alveo del fiume”.

“Ho davvero apprezzato questo incontro e la disponibilità della vice presidente Priolo a venire da noi, a Sant’Agata - ha commentato Sabadini - saranno organizzati incontri per il bacino e per rendicontare delle criticità dei fiumi con amministratori e comitato, questa è la promessa avuta dalla Regione che apprezziamo molto”. All’incontro erano presenti anche la consigliera regionale Mirella Dalfiume ed è stato invitato anche il presidente del comitato 17 maggio 2023, Massimo Tarozzi.

Tutta la squadra di “Uniti per Sant’Agata” sensibili, dopo l’alluvione dello scorso anno, al tema ambiente, cambiamento climatico e territorio hanno anche incontrato il presidente dell’Ordine dei Geologi Paride Antolini e il presidente dei meteo professionisti AMBRO Pierluigi Randi. “Non si tratta solo di mettere frasi fatte nei programmi elettorali ma studiare sodo per renderli poi attuabili” commenta Sabadini “per questo abbiamo incontrato due professionisti che hanno vissuto come noi, in prima persona, l’alluvione e sono riferimento per le istituzioni e per i cittadini”.

Dal potenziamento delle reti di monitoraggio, alle allerte, alla discussione del Piano Speciale e di piani di adattamento climatico “gli eventi estremi non sono solo le alluvioni o i tornadi ma sono e saranno sempre più le onde di calore che arriveranno più frequentemente e per più giorni ai 40 gradi”, aggiunge Sabadini “abbiamo una popolazione sempre più anziana che va protetta, ed è nostro dovere pensare anche agli eventi estremi più silenti come il caldo anomalo che fa morti bianche di cui si parla troppo poco”.