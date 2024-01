Elezioni, il sindaco di Casola Valsenio non si ricandida: confronto nel Pd per una nuova candidatura

Durante l’incontro del Comitato direttivo del Partito Democratico di Casola Valsenio, avvenuto lunedì, è stata comunicata la decisione di Giorgio Sagrini di non ricandidarsi alla carica di sindaco. “Le motivazioni di questa decisione sono personali – ha detto Filippo Dardi, segretario del Circolo PD di Casola Valsenio - I partecipanti hanno espresso grande gratitudine al primo cittadino uscente per l’impegno profuso nell’amministrazione del paese, per il suo instancabile impegno politico e per la grande disponibilità che ha sempre dimostrato". Ora, in vista delle elezioni amministrativ del 2024, "il PD avvierà una fase di riflessione e di ascolto per portare a un confronto su temi concreti che si concluderà con una nuova candidatura”.