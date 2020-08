Elezioni a Faenza, il Movimento 5 stelle non partecipa: "Ci hanno impedito di appoggiare Isola"

Il Movimento 5 stelle faentino rompe il silenzio: i pentastellati non parteciperanno alle prossime elezioni comunali di Faenza, previste per il 20 settembre. "Dopo 10 anni di attiva partecipazione ai lavori del consiglio comunale e dell’Unione, dove i nostri rappresentanti si sono sempre distinti per essere i più presenti, i più prolifici di proposte e i più attivi nelle discussioni, sempre in corsa solitaria, avevamo deciso, già da prima della candidatura di Massimo Isola, di confrontarci e collaborare con altri gruppi che ritenevamo potenzialmente affini al nostro modo di desiderare la città e di vivere la nostra comunità, per iniziare insieme a loro un lavoro di confronto sui programmi, che ci ha permesso di evidenziare una sostanziale comunione d’intenti con L'Altra Faenza, Articolo 1, Partito Socialista e Verdi - spiegano i 5 stelle - D'altronde la storia del nostro gruppo faentino, iniziata 15 anni fa come meetup, parla chiaro: i temi progressisti, della tutela dell'ambiente, della solidarietà sono sempre stati al centro del nostro operato. Insieme a queste forze abbiamo avviato anche un confronto programmatico con Massimo Isola e il suo partito, il Pd. Confronto durato giorni che ha prodotto un buon documento, che conteneva anche alcune nostre proposte circostanziate, oltre al rigetto degli assurdi veti che arrivavano da alcune parti rispetto alla nostra presenza e alla certezza di partecipare all'eventuale coalizione da una posizione paritaria e senza decisioni preconcette sulla composizione dell’eventuale giunta. Vogliamo ringraziare tutte le forze politiche sedute al tavolo per il confronto corretto, leale e positivo".

"Per questo motivo avevamo deciso, come sempre con una discussione e con un voto di tutti gli attivisti nel corso della nostra assemblea pubblica, di percorrere la strada della condivisione, a Faenza come nel Paese, in ottica di poter finalmente sostenere da dentro la formazione di governo i nostri temi di sempre, che tanto apprezzamento ci hanno portato in questi anni - continuano i pentastellati - Decisione per ora unica e apripista nel Paese a livello comunale, sicuramente difficile, in salita e con tante incognite, ma secondo noi anche dal grande potenziale. La proposta è stata inviata al vaglio dei nostri responsabili della linea politica nazionale, corredata di tutti i documenti necessari. Responsabili che, dopo diversi giorni, non hanno ritenuto opportuno inserire la deroga allo statuto nazionale che avrebbe consentito questo tipo di coalizione. Decisione che possiamo non condividere, ma che naturalmente rispettiamo. Ci siamo quindi trovati ad affrontare nuovamente la possibilità di una candidatura in solitaria. Opzione che era sempre stata la nostra prima scelta naturale, ma che non aveva e non ha dimostrato di contare sull'entusiasmo e la consistenza necessari e sulla presenza di un nostro candidato sindaco (condizione amplificata dalla situazione attuale). Se c'è, tra le tante altre, una differenza enorme tra il M5S e la altre forze politiche tradizionali è che nel Movimento, non avendo strutture e segreterie sul territorio, nulla è scontato o dato per certo, nemmeno la candidatura alle elezioni che avviene solo se un gruppo di cittadini attivi decide di mettersi in gioco e di dedicare il suo tempo alla cosa pubblica, senza nulla in cambio".

Tutto questo per annunciare che il M5S di Faenza non parteciperà alle prossimi elezioni amministrative: "Una decisione sofferta e che fa male, ma che ci vediamo costretti a prendere. Meglio farsi da parte che presentare una lista all'ultimo senza la convinzione e la spinta necessari. Meglio chiudere con dignità. Di certo 15 anni di battaglie non si cancellano, abbiamo scritto la storia della politica locale e ne andiamo fieri. Molti, da una parte e dall'altra, accoglieranno questa notizia con favore e soddisfazione, pensando già come spartirsi i nostri voti e a quanto si starà meglio in consiglio senza quei “rompipalle” dei 5 stelle. Ai tanti cittadini che ci vogliono bene e che apprezzano il nostro lavoro dispiacerà, ne siamo certi. A loro rivolgiamo un ultimo pensiero: ci rammarica davvero molto non essere riusciti abbastanza a coinvolgervi e ad allenarvi alla partecipazione, forse ora parleremmo di altro. Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno condiviso un po' del loro tempo con noi. E' stata un'esperienza straordinaria. Un saluto a tutti, oggi è un giorno triste, ma è un arrivederci, non un addio".