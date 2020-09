Elezioni a Faenza: lo spoglio delle schede e i risultati - LA DIRETTA

Hanno preso ufficialmente il via alle 9 di martedì mattina le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni amministrative a Faenza, che vedranno l'elezione del nuovo sindaco successore di Giovanni Malpezzi. L'affluenza dei faentini alle urne per le elezioni comunali è stata del 69,24% degli aventi diritto al voto (alle scorse elezioni comunali votò invece il 58,96%). Per quanto riguarda invece il referendum sul taglio dei parlamentari, con un'affluenza del 72,27% il risultato definitivo a Faenza ha visto la vittoria del "si" con il 65,74% dei voti (20.557), mentre il "no" ha preso il 34,26% (10.714 voti).

Le liste a sostegno dei candidati sindaci sono 15, per un totale di 319 candidati alla carica di consigliere comunale. I candidati al ruolo di sindaco sono 4:

- Massimo Isola (nato a Faenza il 17 agosto 1974) per il centrosinistra, sostenuto da Pd, Movimento 5 stelle (unico caso in Emilia-Romagna in cui correranno insieme i due partiti attualmente al governo), Italia Viva, Europa Verde, Faenza Cresce, Faenza Contemporanea e Faenza Coraggiosa;

- Paolo Cavina (nato a Modigliana il 28 maggio 1964) per il centrodestra, sostenuto da Insieme per Cambiare (che nel 2015 appoggiava il centrosinistra e della quale Cavina era consigliere), Lega Salvini premier, Fratelli d'Italia, Il popolo della famiglia, Rinnovare Faenza e Per Faenza;

- Paolo Viglianti (nato a Siena il 29 giugno 1957) sostenuto da Rifondazione - Partito comunista italiano;

- Roberto Gentilini (nato a Faenza il 31 luglio 1974) sostenuto da Potere al popolo.

LA DIRETTA

Ore 10.59 - Anche se manca ancora l'ufficialità dello spoglio, il centrosinistra è già in festa per la vittoria di MASSIMO ISOLA

Ore 10.48 - Con 4 sezioni scrutinate su 57, Massimo Isola è al 61,66% (994 voti), Paolo Cavina al 36,35% (586 voti), Roberto Gentilini al 1,05% (17 voti) e Paolo Viglianti al 0,93% (15 voti)

Ore 10.44 - Con 3 sezioni scrutinate su 57, Isola è il candidato in netto vantaggio