Elezioni, Stefania Craxi a Ravenna per sostenere Ancarani: "Bisogna fare una campagna di liberazione"

Lunedì pomeriggio in piazza Costa a Ravenna è arrivata la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, per sostenere la candidatura a sindaco di Ravenna di Alberto Ancarani. Presente anche il candidato sindaco. "Da troppo tempo l'Italia è su un piano di declino a cui dobbiamo opporci, la nostra democrazia liberale è in sofferenza da quando hanno distrutto i 5 partiti storici che hanno fatto grande l'Italia - ha detto Craxi - Questo declino è anche europeo: l'Europa aveva promesso benessere, niente più guerre... Bisogna battersi perchè diventi un'Europa più democratica. Il nostro è un paese meraviglioso, ma questo paese deve mettere a disposizione infrastrutture, burocrazie leggere, liberare quelle tante energie che ci sono ma che sono soffocate. In questi luoghi bisogna fare una campagna di liberazione. Bisogna tornare a chiedere alla politica serietà, competenza e coraggio". Durante l'incontro, Craxi ha incontrato casualmente il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo insieme al candidato sindaco del Partito Comunista Lorenzo Ferri, con il quale ha scambiato qualche battuta.