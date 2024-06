Elezioni, tanti candidati del M5S a Faenza per la tappa de 'L'Italia che conta' di Giuseppe Conte

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ieri sera ha fatto idealmente tappa a Faenza con il video 'L'Italia che conta', per gli ultimi giorni della campagna elettorale delle elezioni europee. Sul palcoscenico, davanti ai sostenitori del Movimento, c'erano i candidati europei del nord-est Giacomo Zattini, Fulvia Panza e Cinzia Morsiani e i candidati della lista per le elezioni amministrative dei comuni di Lugo, Cervia e Alfonsine. Con loro il senatore e coordinatore regionale Marco Croatti e il coordinatore provinciale Massimo Bosi. L'iniziativa, in vista delle elezioni europee, per le quali si voterà l'8 e il 9 giugno, è stata voluta per raggiungere anche chi non ha potuto vedere Giuseppe Conte a teatro dal vivo.