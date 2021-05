Elezioni, tappa a Ravenna per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: "Ancarani in campo"

Tappa a Ravenna per il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che sabato pomeriggio in Piazza Unità d'Italia ha incontrato i sostenitori berlusconiani. Presenti il coordinatore regionale Enrico Aimi, il coordinatore provinciale Bruno Fantinelli e il capogruppo in consiglio comunale Alberto Ancarani. Prima del dibattito politico, Gasparri ha fatto visita alla tomba di Dante Alighieri, "uno dei fondatori veri dell'Italia e della sua identità. Ci attendiamo che venga realizzato un film sulla sua vita da Pupi Avati".

Al centro del dibattito la candidatura a sindaco del centrodestra. Gasparri ha sottolineato come Ancarani sia in campo, ovvero che la proposta del suo nome come candidato sindaco per il centrodestra sia tutt'ora sul tavolo. "Non si vuole spaccare la coalizione", è il messaggio, ma "Forza Italia non accetta il prendere o lasciare", così come capisce che non lo accettino gli altri. Ci sono 7-8 città fra cui Ravenna su cui non si è ancora trovato un accordo di coalizione, ha spiegato il senatore, pertanto durante la riunione del tavolo di cui Gasparri stesso fa parte si tornerà sull'argomento, dopodiché come Forza Italia "sono pronti a tutto". Gasparri durante l'incontro ha accennato anche al tema vaccini, ha elogiato Draghi e espresso critiche a Conte.

Foto di Massimo Argnani