Elezioni, torna la maratona 'Run with Rudy': ma questa volta si pedala anche

Il candidato Pd al consiglio comunale Rudy Gatta per le elezioni del 3 e 4 ottobre ripropone la sua ‘maratona elettorale’, che parte il 19 settembre. Quest’anno la #RunWithRudy raddoppia e passa da 100 a 200 km aggiungendo, appunto, anche la bicicletta diventando #RunRideWithRudy (da qui il termine ‘ride’ che si aggiunge all’hashtag). Prima tappa il 19 settembre, appunto, con partenza dal Fargo (via Girolamo Rossi, 17) per un’escursione in mountain bike di circa 30 km lungo la pineta Nord di Ravenna.

Rudy Gatta cinque anni fa aveva percorso 100 km a tappe nel territorio comunale: "Qualcuno mi ha ricordato che la corsa doveva continuare e allora ho detto… raddoppiamola!". Il consigliere comunale uscente intende così legare idealmente le campagne ravennati, in un percorso che unisce la città e il forese in bici e a piedi. "Ho scoperto il piacere della mountain bike nell’ambiente naturale iniziando a pedalare dopo la mia positività al Covid del febbraio scorso. La bici mi ha aiutato a riprendere l’attività fisica durante la convivenza con il long covid che ancora resta".

Chiunque vorrà potrà affiancare Gatta in questa corsa, sia di persona, correndo o pedalando con lui, sia seguendolo sui social. Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto e nel rispetto della normative Covid.