Elezioni, una serata di Ravenna in Campo con la parlamentare Maria Elena Boschi

Giovedì 23 settembre alle 12.30 a Ravenna, presso il ristorante “La Campaza”, l’Onorevole Maria Elena Boschi, parlamentare e capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, parteciperà a un incontro organizzato da 'Ravenna in Campo' dal titolo “Ravenna in campo per le Aziende“. All’incontro saranno inoltre presenti Marco Di Maio, Parlamentare di Italia Viva, e Roberto Fagnani Candidato di Ravenna in Campo.

L’evento, che vedrà la partecipazione dei candidati di Ravenna In Campo, darà modo a tutti i partecipanti di confrontarsi sulle problematiche di sviluppo della città di Ravenna, prendendo anche spunto dal recente intervento di Roberto Fagnani e Silvia Sirri in merito a "una necessaria gradualità del processo di transizione energetica". L’invito è aperto a tutti coloro che volessero partecipare.