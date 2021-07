Elezioni, Viva Ravenna presenta altri due candidati: una pubblicitaria e un istruttore di vela

Venerdì mattina nello chalet dei Giardini pubblici il candidato sindaco del centrodestra Filippo Donati ha presentato altri due candidati della lista civica 'Viva Ravenna' per le prossime elezioni comunali, che si aggiungono ai due già presentati Vivian Mazzoni e Lucio Salzano. Si tratta di Fabio Sanzano, 30enne, e Paola Tizzone, 55enne.

Fabio Sanzano si è laureato in informazione scientifica del farmaco presso Università di Camerino e ha conseguito la laurea magistrale in Farmacia presso Università di Bologna, polo scientifico di Rimini. Contestualmente agli studi a Rimini, ha coltivato formazione e passione per attività orientate al turismo (barman, istruttore di vela) e crescita personale/passione per l'ambiente del mare. Occupazione principale oggi, quella di istruttore di vela. Insegna da due anni presso una scuola nautica e prepara gli allievi all'esame per la patente nautica. "Tra i suoi interessi il mare, il territorio ravennate (che frequenta in mountain bike) e soprattutto la pineta. Ambiente straordinario, ecosistema unico e da tutelare. Ambiente che rende possibili attività ed esperienze diverse, dallo sport (dalla canoa in valle fino alla corsa o alla passeggiata col proprio cane) alla raccolta naturalistica di erbe e funghi, alla caccia e pesca, alla socialità con le tradizioni come quella della grigliata del giorno di S. Giuseppe. Da ciclista che percorre tutti gli angoli del territorio, riscontra le criticità come le tipicità del territorio. Sul piano civico, si dichiara fiero di essere donatore di sangue ADVS-Fidas fin dai 18 anni".

Paola Tizzone ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale (Istituto Ghiselli, Ravenna), quello di dattilografia pratica e corrispondenza commerciale (SIAD, Ravenna) e frequentato il Corso di formazione professionale di operatore su PC (SIAD, Ravenna). Le sue esperienze professionali sono state prima con l'infanzia (maestra asili nido comunali); poi nelle mansioni di segretaria amministrativa (in particolare presso la Agronomica della Ferruzzi per 11 anni, con compiti di pubbliche relazioni e organizzazione di eventi). In seguito, impiegata con mansioni organizzative e commerciali di campagne pubblicitarie e rapporti con il pubblico. Dal novembre 2007, impiegata part-time presso la società Mercurio Servizi di Ravenna con mansioni di organizzazione, commerciali, amministrative, campagne pubblicitarie, rapporto con il pubblico. Dal 2010 proprietaria /amministratore della società Mercurio Mail S.r.l, che si occupa di pubblicità, distribuzione di materiale pubblicitario, campagne pubblicitarie, insegne e stampe di materiale pubblicitario. Nella sua vita occupa uno spazio importante l'attività di volontariato con l’associazione “Ravenna Centro Storico” , che organizza eventi per la città, con finalità benefico- sociali. "Coglie una insoddisfazione diffusa della città lasciata a se stessa. Una città con tanto potenziale e tante iniziative, ma nemmeno fatte conoscere e valorizzate in un piano più ampio. Ha tante idee e vorrebbe vedere più impegno nel promuovere l'accoglienza, il

turismo, le occasioni di eventi e manifestazioni che la città offre, più comunicazione, collaborazione e dialogo tra le Istituzioni che gestiscono siti e monumenti. La città potrebbe muoversi e apparire in modo diverso, valorizzare ben diversamente la propria offerta".